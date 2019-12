Nederlander maakt record lange Rollercoaster Tycoon-achtbaan

De achtbaan is langer dan jij oud zal worden.





Waneer je Rollercoaster Tycoon speelt maak je achtbanen die de bezoekers van het park leuk gaan vinden. Niet te extreem, niet te lang, maar wel creatief genoeg zodat de bezoekers er lol aan beleven. Is de achtbaan te extreem dan zullen ze immers ziek worden. Is de achtbaan te generiek dan is de fun factor te laag. Zo zijn er tal van zaken waar jij als baas van het virtuele pretpark rekening mee moet houden.

Dan zijn er ook nog mensen die het spel spelen aan de hand van hun eigen regels. Zo liet een jaar geleden de Nederlandse Marcel Vos een wel heel bijzondere achtbaan zien. Zijn zelfgemaakte rollercoaster in de game Rollercoaster Tycoon duurde maar liefst 45 jaar. Een record. Via YouTube deelde de gamer destijds een video met de rest van de wereld.

Als je denkt dat het niet gekker kan, dan heeft Vos nieuws voor je. Via zijn YouTube-kanaal heeft de Nederlander een nieuwe video uitgebracht. Een nieuwe achtbaan die zijn vorige record ruimschoots verbreekt. Deze nieuwe achtbaan duurt mar liefst 135 jaar lang. Dat is langer dan jij oud zou worden! Een video van de achtbaan kun je hieronder bekijken.