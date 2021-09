Nederlander rijdt nu een Tiger King Bugatti Chiron

De Tiger King Bugatti Chiron van de Nederlander is een manier om aandacht te vragen voor een bepaalde cryptocurrency.

Een jaar geleden verscheen de truecrime documentaire Tiger King: Murder, Mayhem and Madness op Netflix. De achtdelige docu laat het verhaal zien van Joe Exotic, die inmiddels een gevangenisstraf uitzit.

Na aanleiding van de hype rondom het persoon Joe Exotic werd de meme cryptocurrency Tiger King (TKING) bedacht. Animo voor de altcoin is naar Nederland gewaaid, want een rijke Nederlander heeft zijn Bugatti Chiron gedoopt in een unieke Tiger King wrap. Op de wrap wordt gepleit voor het vrijlaten van Joe Exotic. De echte aandacht ligt echter op de cryptocurrency Tiger King (TKING). Met de auto werd een route naar en door Amsterdam gereden, eerder deze week.

Doelstelling is natuurlijk om de koers te laten stijgen. De bestuurder en ongetwijfeld anderen die er belang bij hebben zullen zich op een lagere prijs ingekocht hebben. Nu hopende op een stijging met deze marketingstunt. Voorlopig hebben ze beet. De coin is de afgelopen 24 uur al meer dan 20 procent in waarde gestegen. Pas op met instappen, want hou er sterk rekening dat er opeens een dump kan volgen. Met dit soort altcoins die als meme gelanceerd worden en amper een use case hebben is het net gokken. Sowieso is het lastig om aan Tiger King (TKING) te geraken. Er zijn maar weinig crypto handelskantoren die de munt aanbieden.