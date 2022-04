Nederlander ruim 11.000 euro kwijt na belletje ‘Apple’

Een klassieke truc kostte deze Nederlander meer dan 11.000 euro, iemand deed zich voor als medewerker van Apple door middel van spoofing.

Het komt helaas nog steeds voor dat duizenden mensen ieder jaar opgelicht worden voor duizenden euro’s aan de hand van spoofing. Deze manier van oplichting zorgt ervoor dat een dief je bespeelt, bijvoorbeeld aan de hand van een telefoongesprek. Deze persoon doet zich voor als iemand van een groot bedrijf.

Spoofing Apple

Vaak gebruiken dit soort oplichters een bedrijf als Microsoft. Maar in dit geval deed iemand zich voor als een medewerker van Apple, een Nederlander trapte erin en hij werd voor meer dan 11.000 euro opgelicht. Het slachtoffer kan fluiten naar zijn geld, aldus de Telegraaf.

Banken kunnen vaak weinig betekenen in zo’n geval. Het komt aan op de verantwoordelijkheid van het slachtoffer. Banken waarschuwen doorgaans voor dit soort vormen van oplichting.

In dit geval belde de medewerker van ‘Apple’ de man op. Die moest achter zijn computer gaan zitten, want daar zou sprake zijn van een datalek. Via TeamViewer gaf de man toegang tot zijn computer aan de oplichter. Die wist via een slimme truc duizenden euro’s van de gedupeerde te stelen.

Als iemand je belt en zich voordoet als medewerker van een bedrijf wees dan altijd extra waakzaam. Zodra deze persoon vraagt om je bankrekening of op afstand toegang wil tot je computer of smartphone weiger dan medewerking en hang op.