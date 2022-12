Nederlanders houden niet van delen, ook niet als het goed is voor het milieu

Als oplossing voor een klimaatbewuste samenleving, werd er gedacht aan een deeleconomie. Toch, wanneer het erop aankomt, zijn Nederlanders heel beperkt bereid om te delen. Uit recent onderzoek van De Volksbank blijkt dat een boormachine delen nog net aan redelijk wordt gevonden, maar niet meer.

17% wilt nooit spullen delen met anderen

De bereidheid om spullen of leefruimtes te delen blijkt zeer gering anno 2022. Uit hetzelfde onderzoek van De Volksbank is gebleken dat 17% nooit spullen wilt delen met anderen. In totaal wil een tiende spullen delen met onbekenden.

Top 5 producten en diensten met hoge deelbereidheid

De adviseur Duurzaam Wonen bij de Volksbank streeft naar een duurzame woonomgeving voor iedereen. Studenten van de TU Eindhoven hebben een project opgezet, genoemd ‘Duurzame huis van de toekomst’. In dit huis kan iedereen voorzieningen en woonruimtes delen, inclusief een energiezuinig systeem die ervoor zorgt dat je er in de winter en zomer aangenaam bij zit.

Uit onderzoek is gebleken dat de top 5 producten en diensten met hoge deelbereidheid bestaat uit:

Tuin- of klusgereedschap Abonnement zoals Netflix of Youtube Premium Barbecue Aanhanger Abonnement op producten als kranten of maaltijdboxen

Grootste bezwaar bij deeleconomie

Verandering gaat altijd samen met weerstand. Het is goed om te weten waar de weerstand nou precies vandaan komt. Ook dat is onderzocht. In totaal heeft 15% een slechte ervaring gehad wanneer zij spullen uitdeelden. Het zijn vooral de jongeren die ervoor vrezen dat producten die worden gedeeld kapot gaan. Ook het terugvragen van uitgeleende producten weegt zwaar waarom de deeleconomie niet in de smaak valt.

Fietsen en deelbereidheid

In Nederland zijn er meer fietsen dan mensen. Gaat dit veranderen nu er steeds meer initiatieven zijn die (elektrische) deelfietsen aanbieden? Uit onderzoek van het Landelijk Reizigers Onderzoek is gebleken dat 86% nooit gebruikt maakt van een deelvervoersmiddel. Een bedrijf in elektrische fietsen is Bondi. Volgens de twee oprichters van dit concept zullen we in de toekomst alleen nog maar vervoersmiddelen gaan delen. Op dit moment lijkt de bereidheid hiervoor nog niet groot.

Zelf een fiets aanschaffen

Fietsen brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo is fietsen duurzaam, verbetert het je weerstand, maakt het je slimmer, slaap je beter en is het een goede manier om obesitas te voorkomen.

