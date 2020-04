Nederlanders kopen massaal webshops leeg door corona

Dankzij de crisis door corona geven Nederlanders massaal geld uit in webshops.

Terwijl tal van fysieke winkels het lastig hebben door het coronavirus, gedijen webshops gigantisch. De hoeveelheid geld die Nederlanders we uitgeven aan producten via online winkels fors gestegen. En zeg nou eerlijk, als je thuis zit door corona is het stiekem ontzettend lekker om af en toe online te shoppen. Je bent niet de enige!

Webshops profiteren van corona

Volgens Thuiswinkel.org (de belangenvereniging voor Nederlandse webwinkels) steeg de omzet van webshops sinds de corona-uitbraak met 60%. 16 tot en met 22 maart was de eerste week waarin corona in Nederland werd geconstateerd. Daaropvolgend gingen we massaal online shoppen.

De stijging zette door naarmate de coronacrisis vorderde. In de week voor Pasen ontvingen we 67% aan extra goederen van webshops. In de week van 13 april werd vooralsnog het hoogtepunt bereikt, met een 72% stijging aan omzet voor webshops. De percentages zijn overigens niet oplopend, maar relatief aan de omzetcijfers van dezelfde periodes vorig jaar.

Volgens de vereniging is die laatste stijging (van 72%) goed voor €30 miljoen extra omzet per week. Dat wil zeggen dat we normaal in die week normaal zo’n €41,6 miljoen euro wordt uitgegeven in webshops. In de betreffende week was dat daarentegen ruim €70 miljoen.

Waaraan geven Nederlands veel geld uit? Dat is niet helemaal bekend. Ongetwijfeld zal een deel van het geld gaan naar mondkapjes, zeep en malafide tests. Ook weten we dat slimme speakers en videogames behoorlijk in trek zijn nu. Oh, en brandstof om 5G zendmasten in de fik te zetten, natuurlijk.

