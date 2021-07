Nederlanders met opruimrobot krijgen hulp van Microsoft

Een startup gerund door Nederlanders bouwt een opruimrobot die stranden gaat schoonmaken, met behulp van robottechniek van Microsoft.

Als het gaat om afval opruimen, zijn er twee conclusies die je kunt trekken. De eerste is dat er nog steeds te veel rotzooi in de natuur komt en dat dit schadelijk is. De tweede is dat vele teams en bedrijven nu alles op alles zetten om korte metten te maken met die rotzooi. Het probleem wordt in theorie opgelost bij de kern, maar daar heb je niks aan als de oceaan nu al zo vol ligt met troep.

Wat we ook mogen concluderen: Nederland kent een aantal belangrijke spelers in het opruimen van de aarde. Een onvoorstelbaar groot project genaamd The Ocean Cleanup van Nederlander Boyan Slat ging en gaat de hele wereld rond. Ook Project BB van startup TechTics wordt gerund door Nederlanders, maar kan al op steun van grote wereldwijde bedrijven rekenen. De Nederlandse startup wordt namelijk ondersteund door Microsoft.

Microsoft ondersteunt de Nederlanders van Project BB niet perse met geld of andere samenwerkingen, maar omdat de robot werkt met Trove AI, een project van Microsoft. Dit zelflerende AI-systeem kan robots aansturen en die leren vervolgens van hun fouten en/of tekortkomingen. Het ultieme doel: stranden schoonmaken. Daarvoor is natuurlijk voor de robot kennis nodig van wat afval is en niet. Met name sigarettenpeuken lijken op natuurlijke elementen die niet meegenomen mogen worden. Om de robot goed aan te sturen zijn 200 foto’s van wat een sigarettenpeuk is al opgeslagen, maar dat moeten er veel meer worden. Dat moet aangestuurd worden door mensen, maar daarna kan de robot er zelf mee aan de slag. Trove is een systeem om dit proces makkelijker te maken.

Microsoft zette het project in de spotlights als één van de uitvoeringen die met Trove gedaan zijn. Zo krijgen de Nederlanders achter de opruimrobot Project BB een mooi podium van Microsoft. Nu maar hopen dat Project BB grootschalig uitgevoerd kan worden, en onze stranden weer mooi schoon worden.