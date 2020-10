Nederlanders niet langer alleen aan Netflix - Apparata

De Nederlandse huishoudens gebruiken lang niet alleen Netflix als streamingdienst.

Netflix is al jaren dominant in de Nederlandse huiskamers. Niet zo vreemd, want de Amerikaanse streamingdienst was ook lang dé plek voor al je films en series. Door de jaren heen is het aanbod van streamingdiensten flink toegenomen. Je hebt tegenwoordig onder andere Videoland, Amazon Prime en Disney+. We weten ook steeds meer die andere diensten te vinden en kijken verder dan onze Netflix-neus lang is. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

Netflix is nog altijd koploper en nog steeds groeien het aantal leden in Nederland. Het Video behaviour of Dutch consumers-rapport van Telecompaper denkt dat de komende zes maanden 6 procent van de Nederlandse huishoudens een abbo gaat nemen op Netflix.

De onderzoekers denken dat FOX Sports voor onder andere voetbal en Disney+ op korte termijn groei kunnen verwachten. Zeker met Disney+, dat enigszins vergelijkbaar is met Netflix, valt nog een markt aan te boren. Inmiddels hebben 40 procent van de Nederlandse huishoudens een abonnement op Netflix. Daarmee groeit het aandeel voor het einde van het jaar naar bijna 50 procent, mocht de verwachting uitkomen.

16 procent van de Nederlanders heeft niet alleen een abbo op Netflix. Deze groep combineren juist abonnement. Bijvoorbeeld Disney+ én of Netflix. Of Amazon Prime én Videoland. Met het groeiende aanbod van streamingdiensten zal het aantal van meerdere abonnementen alleen maar gaan toenemen.