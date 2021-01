Nederlanders zitten niet op slimme speaker te wachten - Apparata

De Nederlander bedient zijn slimme huis liever met een smartphone dan door middel van een slimme speaker, aldus het Smart Home Monitor onderzoek.

We hebben allemaal een smartphone, maar hebben we ook allemaal een slimme speaker in huis? Dit laatste zal zeker niet het geval zijn. Het is vooralsnog een gadget voor in het huishouden. Ben je niet fan van praten tegen producten, dan is een slimme speaker ook niets voor jou. Uit het Smart Home Monitor onderzoek van Multiscope blijkt dat Nederlanders überhaupt niet zo’n fan zijn van een slimme speaker.

Smart Home Monitor: Nederlanders nog niet aan de slimme speaker

Het bureau onderzocht met dit grootschalig onderzoek (Smart Home Monitor) hoe Nederlanders gebruik willen maken van hun smart home producten. Vier op de 10 Nederlanders (39%) geeft aan deze producten het liefst met de smartphone te bedienen. Slechts 6% gaf aan dit via een slimme speaker te willen doen. Aan het onderzoek deden 6.300 Nederlanders mee.

Het zal steeds vaker op de agenda komen te staan. Hoe ga ik met mijn slimme producten om? Een slimme thermostaat, speakers, camera’s, verlichting, televisie, noem maar op. Tegenwoordig kun je alles wel slim maken in huis. De komende jaren zullen steeds meer oude producten vervangen worden voor slimme apparaten. De smartphone geniet de voorkeur als het gaat om de bediening. Daarna volgen de afstandsbediening en tablet. Als we de Smart Home Monitor mogen geloven is de slimme speaker nog geen overtuigend product voor de Hollander