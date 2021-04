Nederlands huis dat uit een 3D printer is komen rollen is klaar - Apparata

Afbeelding via 3Dprintedhouse

Het eerste Nederlandse huis dat uit een 3D printer is komen rollen is nu bewoonbaar. En het ziet er nog aardig mooi uit ook!

Vandaag krijgt de eerste huurder de sleutel van zijn of haar volledig uitgeprinte huis. De woning staat in Eindhoven in de wijk Bosrijk. Er zullen er in totaal vijf geprint worden in het ‘Project Milestone’. Het is voorzien van 3D beton, dat dus uit een printer komt. Mooie techniek.

Project Milestone

Het eerste huis is vandaag klaar en de bewoner krijgt officieel de sleutel. De woning is gelijkvloers met 94 vierkante meter vloeroppervlakte. Het heeft een ruime woonkamer en twee slaapkamers. Het project is een samenwerking van de Gemeente Eindhoven, TU Eindhoven en de bedrijven Van Wijnen, Vesteda, Saint Gobain-Weber Beamix en Witteveen+Bos.

Zij zeggen dat Project Milestone, de naam doet het al vermoeden, om vele redenen gezien kan worden als een mijlpaal. De technologie is natuurlijk geweldig, maar ook het ontwerp valt op. Het huis voldoet aan alle bouweisen en is zeer comfortabel om in te wonen. Duurzaam gemaakt en energiezuinig, daarnaast is de woning behaaglijk, licht en stil. En dit alles in een prachtige bosrijke omgeving.

3D geprint huis

Het ontwerp van het eerste huis heeft een opvallende vorm, namelijk die van een grote zwerfkei. “Dat past goed bij de natuurlijke locatie, en het demonstreert mooi de vormvrijheid die 3D-betonprinten biedt”, aldus de samenwerkingspartners. Het geheel bestaat uit 24 3D geprinte onderdelen, die geprint zijn in een printfabriek in Eindhoven. Na het transport zijn de delen op de fundering geplaatst en is de woning voorzien van een dak en kozijnen. Daarna is het verder afgewerkt, om uiteindelijk vandaag opgeleverd te worden.

Afbeelding via 3Dprintedhouse

Dit is dus het eerste huis wat af is, er volgen er nog vier. Daar zijn de bouwers al mee bezig. De volgende woning zal meerdere verdiepingen krijgen, dit zal nog een uitdaging zijn want de techniek moet daarvoor nog verder ontwikkeld worden. Hieronder kan je een impressie zien, van de toch wel opvallende woningen.