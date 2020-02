Nederlandse bank-apps target voor Anubis-aanval

Ook zijn er weer veel kwaadaardige apps gespot, dus deleten maar.





Inmiddels begint de Google Play Store verdacht veel op een authentieke gatenkaas te lijken. We kunnen bijna wekelijks een update verzorgen met kwaadaardige apps die via de Google Play Store jouw Android smartphone tot jachtterrein voor allerlei narigheid maken.

Waar het meestal ‘maar’ om foute advertenties en ‘ongemak’ gaat zijn de streken die in deze apps zijn verpakt beduidend ernstiger. Zo installeren ze malware, maar loggen ze ook via jouw Google- en Facebook accounts ongemerkt in om fake reviews te versturen of om te proberen jouw contacten te hacken.

Het gaat volgens de ontdekkers van Trendmicro.com om de volgende apps, maar dat is niet alles. (vervolg na de tabel)

Shoot Clean-Junk Cleaner,Phone Booster,CPU Cooler com.boost.cpu.shootcleaner 10,000+ Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler com.boost.superclean.cpucool.lite 50,000+ Super Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&CPU Cooler com.booster.supercleaner 100,000+ Quick Games-H5 Game Center com.h5games.center.quickgames 100,000+ Rocket Cleaner com.party.rocketcleaner 100,000+ Rocket Cleaner Lite com.party.rocketcleaner.lite 10,000+ Speed Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&App Manager com.party.speedclean 100,000+ LinkWorldVPN com.linkworld.fast.free.vpn 1,000+ H5 gamebox com.games.h5gamebox 1,000+

Ook het stelen van data, het opnemen van telefoongesprekken en het installeren van ransomware behoort tot de mogelijkheden van criminelen die het Anubis-programma misbruiken. Dit programma was oorspronkelijk spionagesoftware voor overheidsinstanties maar is nu (ook?) in handen van criminelen. Cofence.com detecteren op welke apps zij het vooral gemunt hebben. Schokkend hierbij is dat veel betaal-apps van Nederlandse banken genoemd worden. Zo staan op de lange lijst met apps die een bewust doelwit vormen voor Anubis onder meer:

com.abnamro.nl.mobile.payments

com.triodos.bankingnl

nl.asnbank.asnbankieren

nl.snsbank.mobielbetalen

com.btcturk

com.ingbanktr.ingmobil

We raden je dan ook aan om de genoemde apps zo snel mogelijk te deleten, jouw bank (digitaal) te raadplegen voor nadere instructies en contact op te nemen zodra je enige verdachte activiteit op jouw Android-smartphone en/of bankomgeving ziet.

Hopelijk weet Google deze gatenkaas snel te dichten.