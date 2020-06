Nederlandse e-bike reclame verboden in Frankrijk

De Fransen hebben een reclame van het Nederlandse bedrijf VanMoof, dat e-bikes maakt, verboden

Je hebt ze op de YouTube-advertenties al ongetwijfeld kennisgemaakt met de e-bikes van VanMoof. Het Nederlandse bedrijf smijt er het nodige geld tegenaan om de naamsbekendheid te vergroten. Niet alleen onder Hollanders, maar ook internationaal. Dat doen ze met alles behalve conservatieve reclamespotjes en niet iedereen kan dat waarderen.

Zo heeft de Franse waakhond voor reclame (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) ingegrepen. Het is zelfs zover gekomen dat de reclame van het Nederlandse VanMoof verboden is in Frankrijk. Volgens de waakhond creëert de commercial een negatief beeld omtrent autoverkeer en de CO2-uitstoot daarvan.

In de reclame is te zien hoe een sportauto langzaam smelt in een e-bike van het Nederlandse bedrijf. In de spiegeling van de auto zie je onder andere beelden van files. En dat vinden de Fransen een gevalletje demonisering.

De commercial is al twee weken te zien in Nederland en in Duitsland. Nu zouden ook de Fransen aan de beurt zijn, als de ARPP tenminste niet had ingegrepen.

Gaan de Fransen te ver, of hebben ze een punt? Je kunt de reclame hierboven bekijken. Eén ding is zeker. Het Nederlandse bedrijf pakt een hoop gratis internationale reclame met de verboden commercial door Frankrijk.