Nederlandse Game of Thrones-acteur te zien in Apple serie - Apparata

De oplettende kijker weet dat Michiel Huisman met de stap naar Apple niet voor het eerst te zien zal zijn bij een streamingdienst.

Binnenkort weer wat Nederlandse actie in een Hollywood show. De Nederlandse acteur Michiel Huisman, bekend van Game of Thrones, is straks te zien in een nieuwe Apple TV+ serie genaamd Echo 3. Het is een actie thriller, het script is geschreven door Mark Boal. Het is niet de eerste keer dat Michiel Huisman verschijnt in een serie van een streamingdienst.

Michiel Huisman in Apple-serie

Als je beschikt over een Netflix-abonnement en de serie The Haunting of Hill House hebt gekeken weet je dat Huisman was te zien in deze show. Alleen het eerste seizoen overigens, aangezien het tweede seizoen van die serie een nieuw verhaal heeft. En nu duikt Michiel Huisman weer op bij een streamingdienst, dit keer bij een origineel serie van Apple.

Huisman heeft naar het schijnt een prominente rol te pakken. Dus reken op lekker veel screentime voor de Nederlander. Hij kruipt in de rol van Prince. Deze persoon is een lid van het Echo 3 team in de serie en staat op het punt om te gaan trouwen met het karakter Amber Chesborough. Alleen verdwijnt zijn aanstaande vrouw op mysterieuze wijze. De show speelt zich af in Zuid-Afrika.

De serie is al opgenomen. Het is nu wachten tot Echo 3 met Huisman verschijnt op Apple TV+.