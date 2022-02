Nederlandse Horizon: Forbidden West heeft eigen Lego

Lego heeft een set uitgebracht ter ere van de nieuwe game Horizon: Forbidden West. Hoe gaaf is dat!

Een stukje aanstaand Nederlands erfgoed waar we trots op mogen zijn, de game Horizon: Forbidden West. In onze Horizon: Forbidden West review heb je er alles al over kunnen lezen. Lego begrijpt donders goed dat de unieke wereld van Horizon iets magisch heeft, daarom komt het bedrijf nu met een eigen set. De set bestaat uit Aloy en een enorme machine.

Lego heeft dit product bedacht in samenwerking met Sony en ontwikkelaar Guerrilla Games uit Amsterdam. De machine betreft een Tallneck, zoals het beest heet. De set bestaat uit 1.222 bouwstenen. De Tallneck staat op een platform dat de wereld van Horizon: Forbidden West nauwkeurig nabootst. Het dier is 34 cm lang en 23 cm breed.

Vanaf 1 mei is de set verkrijgbaar. Dat duurt dus nog wel even. Gelukkig kun jij je tot die tijd prima vermaken met de game zelf. Horizon: Forbidden West verschijnt aanstaande vrijdag, op 18 februari om precies te zijn. De game is zowel te spelen als de PlayStation 4 als PS5. Moeten we het alleen nog hebben over de Lego-set. Horizon: Forbidden West als Lego gaat € 79,99 kosten.