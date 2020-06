Netflix weer op Nederlandse tour met serie en Junkie XL [video]

Streamgigant kondigt tweede Nederlandse Netflix Original serie aan.

We zagen recent al dat Netflix de Nederlandse filmindustrie steeds inniger omarmt. Klaarblijkelijk bevalt de vrijage goed, want inmiddels kondigde Netflix de tweede Nederlandse Netflix Original serie aan: ‘Dirty Lines’.

Dirty Lines: Nederlandse Netflix Original Serie

Na Ares, dat met wisselende recensies is ontvangen, komt Netflix met een tweede Nederlandse Netflix Original Serie. In deze serie duikt men in de wereld van de opkomst van de 06-lijnen. De serie wordt in 2021 verwacht.

Vooralsnog is er nog niet veel bekend, anders dan dat de serie gebaseerd is op het boek ’06-Cowboys’, geschreven door de marketingdirecteur van de eerste Nederlandse exploitant van 06-betaalnummers. Het idee blijkt een kassucces, maar de levensstijl van de heren, geschetst in de achtergrond van het Amsterdam van de jaren ’80 (gekenmerkt door een partyscene, housemuziek en de opkomst van XTC) maken van de onderneming een bizar avontuur. Pieter Bart Korthuis, die eerder de scenario’s schreef voor de succesvolle series ‘Penoze’ en ‘Vechtershart’ tekent voor het script.

Hieronder zie je de introductietrailer.

Junkie XL nu al te horen op Netflix

Naast acteurs kiest Netflix ook vaak voor andere filmspecialisten voor haar projecten. Zo tekent Tom Holkenboer, beter bekend onder zijn artiestennaam Junkie XL voor de muziek in de hitserie White Lines die nu te bekijken is op Netflix. White Lines vertelt het verhaal van de zus van een succesvolle DJ. Wanneer zijn lichaam 20 jaar na zijn verdwijning wordt gevonden op party-eiland Ibiza gaat ze ernaar toe om de toedracht van de dood van haar broer te onderzoeken. Ze komt al snel terecht in de wereld van muziek, hits en uitgaan. Ze ontdekt echter ook de zwarte kanten van haar broer, waardoor ze in de wereld van drugs en andere criminaliteit terecht komt. Hierna zie je de trailer van de serie.

Junkie XL vertelt

De hoofdrolspeler uit de serie is een succesvolle DJ. Men moest dus op zoek naar iemand die succesvolle muziek kan produceren. De keuze viel op de Nederlander Junkie XL, die eerder al een wereldhit scoorde met een nummer van Elvis Presley (die inmiddels ook een eigen Netflix-serie kreeg), ‘a little less conversation’. Nu zijn muziek voor de serie White Lines waarschijnlijk weer hits gaat opleveren vond Netflix het tijd voor een interview. Dat zie je hierna.

Het is weekend, dus de beat van Junkie XL willen we je natuurlijk niet onthouden. Geniet ervan!

Foto: Netflix