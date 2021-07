Nederlandse oorlogsschepen in actiegame! - Apparata

Afbeelding via Wargaming

In de actiegame World of Warship zitten nu ook Nederlandse oorlogsschepen. Bekijk hier de schepen en lees wat ze kunnen.

Nederland is altijd een land geweest met een sterke marine. Er waren zelfs tijden dat we als klein kikkerlandje alleenheersers waren over de zeeën. Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Vanaf nu kunnen we nog een beetje genieten van onze oude oorlogsschepen in het spel World of Warship.

Nederlandse oorlogsschepen in actiegame World of Warship

Het is spel is een gratis online PC- game van Wargaming (what’s in the name). De game is volgens de ontwikkelaar de ultieme ervaring op het gebied van oorlogsvoering op zee. Dit dankzij de gigantische vloot van iconische oorlogsvoertuigen, inclusief vier verschillende scheepsuitrustingen en strategisch ontworpen omgeving. Nu worden daar dus ook Nederlandse schepen aan toegevoegd.

Vanaf 15 juli worden de Nederlandse oorlogsschepen in Early Acces toegevoegd in een update. Deze update heeft ook twee seizoenen van Brawls en meer visuele en technische verbeteringen. Tot slot wordt ook de historische Rotterdamse haven toegevoegd, die op authentieke wijze het uiterlijk van de beroemde havenstad uit de jaren ‘50 nabootst. En dat ziet er wel heel vet uit!

Tier IV-IX kruisers

In een persbericht zegt de ontwikkelaar dat de belangrijkste toevoeging in update 0.10.6 de toevoeging van Nederlandse Tier IV-IX kruisers in Early Acces is. Deze machtige schepen van de marine hebben een sterke vuurkracht, ijzersterke bepantsering en grote wendbaarheid, maar een kort vuurbereik.

Om toegang te krijgen tot deze gratis content moeten spelers missies voltooien en een nieuwe tijdelijke grondstof verdienen. Deze heten ‘Dutch Tokens’. Deze middelen zijn beschikbaar in gratis dagelijkse bundels, willekeurige bundels voor doubloons en in bundels voor community tokens. Naast de schepen zijn ook de Kinderdijk Windwill-patch, een herdenkingsvlag en thematische camouflages te verkrijgen.

Allemaal leuk en aardig, maar laten we nu maar gaan kijken naar de afbeeldingen van wat Nederlandse vergaande glorie!

(Afbeeldingen via Wargaming)