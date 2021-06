Nederlandse politie haalt internationaal crimineel VPN onderuit - Apparata

De Nederlandse politie heeft met een internationaal team een criminele VPN-dienst genaamd DoubleVPN onderuit gehaald.

Als je wel eens DoubleVPN hebt gebruikt, dan is de kans groot dat de Nederlandse politie heeft meegekeken. Onder leiding van onze eigen handhavers heeft een internationaal team van agenten de VPN-dienst offline gehaald. Niet alleen zouden criminelen massaal van de dienst gebruik hebben gemaakt. Volgens de politie is het bedrijf zelf ook een criminele organisatie.

Nederlandse politie rolt DoubleVPN op

Het virtual private network wordt ervan verdacht aan witwassen te doen. Ze zouden tevens medeplichtig zijn aan allerlei criminele activiteiten die door gebruikers werden gepleegd. “Denk aan hacken, het verkopen en/of verspreiden van malware, zoals ransomware en het verkopen van de gegevens die de klanten van DoubleVPN kregen door te hacken,” aldus de politie.

Hoewel DoubleVPN niet per se een bekende dienst was, zou het een gigantische speler in de onderwereld zijn geweest. De Nederlandse politie (Team High Tech Crime (THTC) van de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche) werkte niet voor niets samen met onder andere Duitsland, de Verenigde Staten, Canada en zelfs Europol. Hackers van de misdaadbestrijders wisten binnen te dringen op het netwerk van de VPN.

De dienst kostte volgens de politie minstens €22 per maand. Afnemers, vooral plegers van phishing- en ransomware-aanvallen, konden zo indirect bij hun slachtoffers komen. Een VPN leidt immers de internetverbinding van een gebruiker om. DoubleVPN bood tot wel vier lagen diepe VPN-verbindingen aan. In theorie is je IP-adres op die manier nauwelijks meer te achterhalen.

Nauwelijks, maar het blijkt dus wel te kunnen. Overigens zat het team van internationale politieagenten niet achter de cybercriminelen aan die DoubleVPN voor malafide praktijken gebruikten. In plaats daarvan is het netwerk offline gehaald. Het is volgens de politie een boodschap voor criminelen dat er geen ‘veilige haven’ is.