Nederlandse prijs OPPO Find X2 Pro Lamborghini bekend

Dit is de Nederlandse prijs van de gloednieuwe OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition.

OPPO heeft een partnerschap met Lamborghini. Dit betekent niet alleen dat je de naam van OPPO en Lambo regelmatig samen tegenkomt. Het betekent ook dat de partijen af en toe samen een product uitbrengen. In dat kader heeft OPPO een nieuw vlaggenschip gelanceerd. Het gaat hier om de OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition en dit is de Nederlandse prijs.

Eerst even over de smartphone zelf. Het design is volgens OPPO geïnspireerd op de Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Diverse kenmerken van de gelimiteerde supercar komen terug op de smartphone.

Aan de onderliggende hardware is weinig veranderd. Nog steeds is het in de basis een OPPO Find X2 Pro. En dat betekent een 120Hz QHD+ 10bit AMOLED scherm, 65W SuperVOOC 2.0-oplaadtechnologie, de Qualcomm Snapdragon 865 chipset en een Ultra Vision-camerasysteem. De smartphone draait op een speciale versie van ColorOS 7.1 vanwege de link met Lamborghini. Verder zijn de telefoonhoes, oplader, USB-kabel, auto-oplader en draadloze oortjes allemaal aangepast voor deze editie.

De Nederlandse prijs van de OPPO Find X2 Pro Lamborghini liegt er niet om. Het Chinese techbedrijf gaat de smartphone exclusief via T-Mobile verkopen voor een bedrag van 1.599 euro. Deze versie heeft 12 GB RAM en 512 GB opslag. Een heftig prijskaartje, maar dan heb je wel iets exclusiefs in handen.