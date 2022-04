Nederlandse prijzen OnePlus 10 Pro bekend

De OnePlus 10 Pro is officieel gelanceerd, dat betekent dat ook de Nederlandse prijzen bekend zijn gemaakt.

Het nieuwste vlaggenschip van OnePlus werd al eerdere gelanceerd in China. Nu zijn Europa, India en Noord-Amerika aan de beurt. De specs zijn hetzelfde gebleven.

Zo is de 6.7-inch grote OnePlus 10 Pro uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. Je hebt 8 of 12 GB RAM geheugen, afhankelijk van de uitvoering. De opslag bedraagt 128 GB of 256 GB.

Ook Hasselblad mocht zich weer met de camera bemoeien van deze smartphone. De constructie bestaat uit een 48 MP + 50 MP + 8 MP setup. De selfiecamera bestaat uit een 32 MP lens. Sony is verantwoordelijk voor de camera, Samsung de sensoren en Hasselblad voor het tweaken van de software.

De batterij van de OnePlus 10 Pro is 5.000mAh groot. Daarmee kan de smartphone 80W SUPERVOOC snelladen. In slechts 32 minuten is het toestel van 1 tot 100 procent opgeladen. Draadloos opladen kan ook, met 50W AIRVOOC die de 10 Pro in 47 minuten van 1 naar 100 procent brengt

OnePlus lanceert de 10 Pro in twee kleurvarianten, Volcanic Black en Emerald Forest. De smartphone is verkrijgbaar via de site van OnePlus, Amazon, Coolblue en Mobiel.nl vanaf 5 april. Alle prijzen check je hieronder.