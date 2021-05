Nederlandse PS5 game Horizon Forbidden West ziet er prachtig uit - Apparata

Sony heeft in een nieuwe State of Play gameplay beelden vrijgegeven van de PlayStation 5 game Horizon Forbidden West. Een must see.

Ja, de Xbox Series X en PlayStation 5 zijn inmiddels alweer wat maanden verkrijgbaar. Althans, als je de kans krijgt om er ergens eentje te kopen. Maar nog altijd verbazen we ons over de grafische pracht van de consoles. In dat kader heeft Sony gister een State of Play georganiseerd. De game Horizon Forbidden West werd getoond.

Horizon Forbidden West is ontwikkeld door Guerrilla Games. Dit is een Nederlandse gamestudio. Met dat Hollandse bloed dat door de aderen stroomt is het toch extra leuk dat zo’n studio zo’n gave game neerzet. De nieuwe Horizon-game hadden we al gezien in screenshots en trailers, maar nog niet met uitgebreide gameplay beelden.

Daar is nu verandering in gekomen. Meer dan 20 minuten aan gameplay beelden van Horizon Forbidden West zijn met de State of Play naar buiten gebracht. En man, wat ziet deze game er prachtig uit. Een wereld die echt tot leven komt en de kracht van de PlayStation 5 goed benut. Kijk gauw de bijgevoegde video om deze game in actie te zien. Helaas is het nog onbekend wanneer deze game verschijnt op de PS5.