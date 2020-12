Nederlandse rapper krijgt eigen docu op Netflix - Apparata

Wat een eer voor de Nederlandse rapper Snelle, hij krijgt een eigen documentaire op Netflix!

Het is niet alleen bijzonder dat een rapper als Snelle zijn eigen docu krijgt, maar überhaupt omdat op internationale wijze grote artiesten hem voorgingen. Denk aan de dit jaar uitgebrachte documentaire op Netflix van Shawn Mendes. Niet de minste naam.

De opnames van de documentaire zijn al in volle gang. De docu gaat ‘Snelle: Zonder jas naar buiten’ heten. Het is de bedoeling dat de documentaire in het voorjaar van 2021 te zien is op Netflix. Men krijgt onder andere een kijkje in het privé leven van de rapper en natuurlijk hoe de artiest zo populair in ons land is geworden. Daarnaast staat het nieuwe album van de rapper centraal.

De productie is in handen van Millstreet Films in samenwerking met ROQ ’N Rolla Music, Cloud 9 Music en Snelle Music. Anne de Clercq (Soof 3, Jack Bestelt Een Broertje) gaat de documentaire regisseren.