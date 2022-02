Nederlandse stichting claimt monsterbedrag van Google en Apple

Er is een Nederlandse stichting opgericht die een massaclaim gaat indienen tegen Google en Apple en claimt een monsterbedrag.

Alezander Klöpping kennen we van allerlei televisieoptredens, maar ook van zijn media bedrijven. Blendle is zijn meest bekende bedrijf. Maar hij gaat nu wat anders doen, hij heeft namelijk een stichting opgericht om een claim in te dienen.

Nederlandse stichting claimt monsterbedrag

Het FD meldt dat Klöpping voor deze claim een stichting heeft opgericht. De techbedrijven rekenen tot dertig procent commissie voor betalingen in hun appwinkels. Vervolgens rekenen appontwikkelaars dit natuurlijk weer door aan de consumenten. In de ogen van Klöpping is dit niet eerlijk en worden klanten gedupeerd.

Zeker omdat er nauwelijks concurrentie is. Bedrijven zoals Google en Apple hebben zowat een monopolie. Ontwikkelaars van apps zijn namelijk verplicht om gebruik te maken van het betaalsysteem van Apple en Google. Als je je app in een van deze stores zet natuurlijk. En dat willen de appontwikkelaars allemaal, omdat daar iedereen zit. Appontwikkelaars mogen zelfs geen andere betaalmethode aanbieden. Doe je dat wel, dan wordt je app uit de winkel gegooid. Overigens, dit is niet de eerste claimstichting die eenzelfde claim heeft gemeld bij de rechtbank.

Commissie

De commissie van dertig procent is nergens op gebaseerd, vindt Klöpping. Het is ‘volstrekt arbitrair’ zegt hij. “Daardoor betaal je als consument ook veel te veel.” Ondertussen verdienen Apple en Google tientallen miljarden dollars per jaar aan de commissies die zij innen. De twee bedrijven liggen al langer onder vuur, ook in hun eigen land. Apple moet zich bijvoorbeeld in Verenigde Staten al verdedigen tegen beschuldigingen van Epic Games. Of het bedrijf wakker ligt van een claim in Nederland, dat is de vraag.