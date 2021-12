Nederlandse top 10 trending zoekopdrachten van Google!

Google

De Nederlandse top 10 van Trending Zoekopdrachten van Google zijn bekend en er is een verrassende nummer 1.

Dit is Google’s jaarlijkse overzicht van trending zoekopdrachten. Year in Search geeft een goed beeld van de gebeurtenissen die mensen elk jaar hebben beziggehouden. Het woord ‘trending’ wordt gebruikt om aan te geven dat er opvallend meer gezocht is naar een term dan een jaar geleden. Dat is dus iets heel anders dan de populairste zoekopdracht, want dan zou “youtube” bovenaan staan in ons land.

De nummer 1 in de lijst is eigenlijk een niet zo’n vrolijke. Misdaadjournalist Peter R. de Vries werd dit jaar op straat neergeschoten. Dit heeft hij niet overleefd. Veel mensen hebben hierop gezocht, blijkt uit Year in Search.

Nederlandse top 10 trending zoekopdrachten

Google geeft aan dat veel Nederlanders gebruik gemaakt hebben van Google Zoeken om erachter te komen wat er nou met de misdaadjournalist was gebeurd. En wie hij überhaupt was. Een paar weken eerder was het uitgestelde EK Voetbal trending en werd er veel gezocht naar de laatste standen, wedstrijdschema’s en scores. Daarom staat het toernooi dan ook op plek 2. De top 3 sluit af met de verkiezingen. Veel mensen hebben naar de stemwijzer gezocht, om erachter te komen welke politieke partij het beste bij hun past. 16 maart, de dag voor de verkiezingen, werd er ontzettend veel naar gezocht.

De rest van de top 10 is gevuld met corona gerelateerde zoekopdrachten, het weer en technieuws. De gehele lijst staat hieronder. Alle andere lijstjes met categorieën kan je hier vinden.

Peter R. de Vries EK 2021 Stemwijzer Avondklok Testen voor toegang Sneeuwradar Olympische Spelen iPhone 13 Nelson Valkenburg WhatsApp storing

Tevens heeft Google een video gemaakt over alle zoekopdrachten wereldwijd.