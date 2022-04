Nederlandse topshow Dirty Lines domineert Netflix

Afbeelding via Netflix

Dirty Lines is een ongekend hit voor Netflix en gezien het stomend hete onderwerp is dat wellicht ook niet zo gek.

Netflix heeft weer raak geschoten met een Nederlandse productie. Dirty Lines is sinds de release eerder deze week een hit in Nederland. De rest van de wereld is nog niet helemaal om, maar gezien de recensies is dat slechts een kwestie van tijd.

Dirty Lines domineert Netflix

Sinds de release van Dirty Lines op 8 april staat de serie in Nederland op de tweede plek van Netflix’ best bekeken content. De Nederlandstalige productie weet daarmee internationale kaskrakers als Taboo en Elite te verslaan. Alleen Bridgerton is momenteel populairder bij ons.

Sexy Amsterdam in jaren ’80

De populariteit van de dramatische comedyserie is waarschijnlijk in elk geval deels te danken aan het sexy concept. Dirty Lines gaat over de creatie en ondergang van de eerste 06-sekstelefoonlijn.

De show volgt de oprichters en de actrices die in eerste instantie ongekende bakken met geld verdienen aan het concept. Voeg daar het enorme exces van de jaren ’80 aan toe en je hebt een stomend hete serie over seks, drugs en rock & roll.

Joy Delima speelt de eerste actrice die de sekslijn inspreekt, terwijl de personages van Minne Koole en Chris Peters zich op het financiële deel van de operatie richten. En uiteraard speelt het sfeervolle Amsterdam van de jaren ’80 ook een hoofdrol.

Dirty Lines is een miniserie van 6 afleveringen en is nu op Netflix te zien.