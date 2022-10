Nederlandse U-Boat Worx bouwt luxejacht Nautilus dat onder water kan

De Nautilus van U-Boat Worx kan zowel boven water als tot 200 m onderwater varen. Bron U-Boat Worx

De Nederlandse werf U-Boat Worx, werkt aan een concept dat zo uit 20.000 Mijlen Onder Zee van Jules Verne vandaan kan komen. Een luxejacht, Nautilus, dat ook onder water kan varen en waarmee je in de voetsporen van kapitein Nemo kan treden.

De voordelen van een duikboot

We weten minder van de diepzee dan van de oppervlakte van bijvoorbeeld Mars. Dat komt omdat het zonlicht niet verder dan een paar honderd meter diep doordringt in het oceaanwater. Ga je dieper? Dan is er de eeuwige duisternis. Daarom oefent de diepzee altijd een grote aantrekkingskracht uit op nieuwsgierige mensen.

En er zijn nog meer voordelen van een onderzeeër. Onder water ben je veilig voor stormen en voor piraten. En, tegenwoordig steeds relevanter, voor oorlogen waarbij jouw onderzeeër hopelijk niet doelwit wordt.

U-Boat Worx Nautilus, de voorgeschiedenis

U-Boat Worx bestaat al sinds 2005. De in Breda gevestigde werf bouwt kleine onderzeeërs voor specialistische doeleinden. Zo hebben ze een model, de Nemo, dat geschikt is om zelfstandig, of aan boord van een jacht mee te nemen en onderweg de onderwaterwereld mee te verkennen.

Hiermee boekten ze het nodige succes en dat smaakte naar meer. Zo hebben ze voor rijke klanten al een zwembad, dat tegelijkertijd een landingsbaai is voor U-Boat Worx onderzeeërs, ontwikkeld.

De Nautilus: het onderwater luxejacht

De Nautilus kan zowel boven water, als jacht, als onder water worden gebruikt. De cabine is bestand deze de waterdruk tot 200 m diepte, waarmee je een groot deel van de oceaanbodem op het continentaal plat, kan bereiken. Grote patrijspoorten maken het mogelijk om overal van het onderwateruitzicht te genieten, ook als het jacht niet duikt.

Gebruik je het jacht boven water? Dan kan je genieten van een uitgebreid zonnedek met sfeervolle eetkamer, inclusief een groot zoetwaterzwembad. Dit alles wordt ingeklapt op het moment dat je aanstalten maakt om de diepten op te zoeken. Houdt de storm aan, of wil je wachten tot die vervelende persmuskieten eindelijk het ruime sop hebben gekozen? Je kan tot vier dagen onder water blijven. Dit alles wordt van jou voor het luttele bedrag van € 25 miljoen of meer.

Kortom: Jules Verne zou zeker onder de indruk zijn geweest. Ben je een beetje avontuurlijke rijkaard, die droomt van een carrière als superschurk, of in de schoenen van kapitein Nemo wil stappen? Dan is dit jacht stukken interessanter dan het zoveelste afgezaagde superjacht.