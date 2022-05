Nederlandse wet lootboxes kost ons een aankomende game

Onze bloedeigen wet rondom lootboxes betekent slecht nieuws voor mensen die al een tijdje zitten te wachten op de game Diablo Immortal.

Het kan zijn dat je al sinds 2018 aan het wachten bent op de game Diablo Immortal: toen werd ‘ie namelijk aangekondigd. Nu, vier jaar later, staat de MMO eindelijk voor 2 juni dit jaar op de planning. Hoog tijd dus om het gratis spel te downloaden op Android, iOS of Windows. Tenminste, als je dit leest is de kans groot dat dit helemaal niet kan.

Lootboxes kosten ons Diablo Immortal

Omdat Diablo Immortal gratis is, zal een deel van het verdienmodel komen van lootboxes. Weet je nog? Lootboxes zijn ‘pakketten’ die je koopt met items voor het spel, die vervolgens volledig willekeurig geselecteerd worden. Je kan dus enorm goede items krijgen, maar ook met zo goed als lege handen eruit komen. Ook zijn er soms items waarvoor je altijd moet gokken, waardoor het verslavend kan zijn om enorm veel lootboxes te kopen om te kijken of het item daarbij zit. De Nederlandse en Belgische wet heeft bepaald dat dit te veel weg heeft van gokken. Alles rondom lootboxes wordt dus geblokkeerd in ons land, waardoor Diablo Immortal van Activision Blizzard hier niet beschikbaar wordt. Ook de open beta, die al beschikbaar was, wordt door onze neus geboord.

Oplossing?

Een oplossing lijkt er niet te zijn: door het systeem met lootboxes lijkt het erop dat we Diablo Immortal gewoon niet krijgen. Andere games, bijvoorbeeld World of Tanks, hadden ook problemen met lootboxes hier. Hun oplossing was het garanderen van een standaard item, waardoor de lootbox in essence ‘gratis’ bij dat item kwam. België trapte daar echter niet in, maar wellicht dat een systeem als dit Nederland wel kan bereiken. (via Eurogamer)