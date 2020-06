Nederlandse YouTuber overvallen tijdens live uitzending [video]

Amerikaanse toestanden als twee YouTubers het met elkaar aan de stok krijgen.

Spanningen tussen verschillende partijen stijgen op allerlei gebied. Ook op YouTube lopen de gemoederen hoog op. Inmiddels leidt dit in Nederland zelfs tot Amerikaanse toestanden.

YouTuber Shabir Burhani aangevallen tijdens livestream

Afgelopen zaterdag hield YouTuber Shabir Burhani zijn wekelijkse ‘Shabir-show’ op YouTube. Ik kende de show niet, maar afgaande op de eerste minuten gaat het over de Islam. Klaarblijkelijk is zijn show nogal controversieel, want in de eerste minuten praat hij vooral over tegenstanders en zijn doorzettingsvermogen. Dat blijkt hij hard nodig te hebben, want na ongeveer 6,5 minuut loopt het enorm uit de hand. Wat er gebeurt zie je in onderstaande video.

Indringer is een andere bekende YouTuber

In Amerika horen we wel vaker dat online ruzies uitlopen op offline problemen, zoals bijvoorbeeld gamers die elkaar ‘swatten’, maar in Nederland vliegen vloggers elkaar zelden fysiek in de haren. Toch is dat precies wat er hier gebeurt. De indringer is namelijk een andere bekende/beruchte YouTuber, 0fux.

Ofux gaat op zijn manier om met ‘onrecht’

De indringer die door het raam kruipt blijkt namelijk Ofux te zijn. Ofux is zelf niet-Nederlands en hij neemt het op tegen allochtonen die volgens hem een slecht beeld over allochtonen in de hand werken. Hij ging eerder viral toen hij achter (toen nog) treitervlogger Ismaël Ilgun aanging. Hieronder zie je de video.

Later haalde hij het nieuws toen het gerucht ging dat hij zou zijn doodgeschoten door de man achter altijdgeslaagd.nl. Ook deze man was op de radar van Ofux terecht gekomen. Hij reageerde met een fikse portie bedreigingen. Dit was voor Ofux aanleiding zijn eigen overlijden te faken.

In de video van de inval van dit weekend zie je hoe 0fux gefilmd wordt, waarschijnlijk door medewerkers aan zijn eigen YouTube-kanaal. Het gerucht gaat dat hij binnenkort met een reactie komt in een eigen filmpje, dus deze confrontatie zal nog niet afgelopen zijn.