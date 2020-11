Nederlandse YouTubers moeten duidelijk zijn over reclame - Apparata

Als kijker moet je weten waar je aan toe bent. Nederlandse YouTubers zijn daarom verplicht duidelijk te maken als iets reclame is.

YouTube heeft een aantal regels om aan te geven dat jij als kijker met reclame te maken hebt. Bijvoorbeeld dat de uploader het moet aangeven in de beschrijving en een seintje in de video. Toch is het niet altijd duidelijk als iets commercieel is of niet. Daar komt nu verandering in.

Het Commissariaat voor de Media heeft bepaald dat YouTubers verplicht moeten aangeven of ze ergens geld voor krijgen. Bijvoorbeeld een game, eten of een nachtje in een hotel. Zeggen dat iets fantastisch is kan grote invloed hebben op de kijker. Als de kijker niet meekrijgt dat iets reclame is, dan kan deze persoon niet weten of dat het de mening is van de YouTuber of een betaalde boodschap.

Het is een goede ontwikkeling dat Nederlandse YouTubers strenger worden aangepakt. Met name jonge kijkers zullen moeilijk begrijpen of iets nu een reclame is of niet. En daarmee hebben videomakers met een groot bereik een enorme invloed.

In de wereld van televisie en op websites is vaak veel duidelijker te zien als iets reclame is of niet. Die transparantie ontbreekt soms in een YouTube video, maar daar gaat nu dus verandering in komen. (via FD)