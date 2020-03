Nee! iPhone krijgt reclamemeldingen in beeld

Je iPhone trilt, eventueel in combinatie met een geluidje. Een berichtje van je moeder of een irritante reclame? Dit laatste is niet ondenkbaar.





De grootste nachtmerrie voor smartphone-bezitters lijkt werkelijkheid te worden. Althans, voor gebruikers van iOS. Wanneer je telefoon een melding geeft en je kijkt naar je scherm, dan hoop je op een nuttige notificatie. Een Whatsapp-berichtje, of een update over je post op sociale media. Het laatste wat je wil is reclame. Ongewenste reclame.

Apple heeft de voorwaarden aangepast in de App Store. Het staat ontwikkelaars vrij om apps notificaties te versturen die advertenties, promoties en marketingdoeleinden kunnen bevatten. Een kleine, doch belangrijke kanttekening moeten we wel plaatsen. Zo moet het voor jou als eindgebruiker wel mogelijk zijn om de feature uit te schakelen. Wel zo fijn.

Maar het is al vervelend genoeg dat Apple heeft besloten ontwikkelaars deze vrijheid te geven. Het techbedrijf is er zelf een beetje verantwoordelijk voor. Stiekem adverteerde Apple zelf al binnen iOS. Bijvoorbeeld ter promotie van een product (met de Apple Store-app), dienst of service. (via 9to5Mac)