Nee! PS5-game Horizon Forbidden West uitgesteld

De Nederlandse game Horizon Forbidden West is uitgesteld. Zuur nieuws voor wie hoopte op een release van dit jaar.

De game, die niet alleen op de PlayStation 5 maar ook op de PlayStation 4 verschijnt, zag er in de eerste trailers erg goed uit. Gameplay beelden lieten zien dat het spel zich al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling begaf. Kortom, fans keken uit naar een release in dit jaar.

Horizon Forbidden West uitgesteld

Volgens Bloomberg gaat dat niet gebeuren. Sony heeft Horizon Forbidden West uitgesteld naar een release in 2022. Eigenlijk zou de game aan het einde van dit jaar moeten verschijnen. Dat gaat helaas niet lukken. Het is niet duidelijk waarom de game vertraging heeft opgelopen.

Voor Sony is dit niet de eerste keer dat ze met slecht nieuws komen rondom een PS5-game. Ook Gran Turismo 7 is uitgesteld en verschijnt op z’n vroegst ergens in 2022. Hetzelfde scenario speelt voor de volgende God of War. Maar toch. Liever uitstel van een game dan een halfbakken game voorgeschoteld krijgen. Sony kennende staat kwaliteit hoog in het vaandel.

Nog een voorbeeld. Destruction Allstars zou in november 2020 verschijnen, werd uitgesteld en kwam uiteindelijk als gratis game naar PlayStation Plus in februari van dit jaar. Kortom, uitstel lijkt heel normaal met de nieuwste games vanuit Sony.