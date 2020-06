Need for Speed Heat – dit brengt de allerlaatste update

Need for Speed Heat heeft iets te vieren met een update.

Nog een paar maanden en dan is het alweer een jaar geleden dat Need for Speed Heat werd uitgebracht. Dat de game bijna een jaar oud is betekent niet dat ze het spel bij Electronic Arts vergeten zijn. Sterker nog, na al die maanden pakt de racegame een primeur voor het Amerikaanse bedrijf.

Need for Speed Heat is de eerste titel van EA die cross-play ondersteuning krijgt. Dat betekent dat je in de online wereld van Palm City spelers kunt tegenkomen via PC, PlayStation 4 en de Xbox One. Een mooie ontwikkeling voor EA, want zo blijft de online wereld van Heat levendig met al die verschillende gamers.

In principe valt er voor Heat met cross-play geen winst te halen voor een platform. Dit is anders met bijvoorbeeld Call of Duty: Warzone, dat baat heeft bij grote game monitoren voor de PC.

Een minder belangrijk nieuwtje, maar toch goed om te melden, is dat NFS: Heat ook te vinden is op Steam. Aan de bibliotheek zijn tevens Need for Speed uit 2016 en Need for Speed Rivals toegevoegd.

Deze cross-play update is tevens de laatste update voor Need for Speed Heat. Criterion gaat zich nu focussen op de volgende Need for Speed-game, zo laat EA weten. Binnenkort krijgen we ongetwijfeld meer te horen over de komst van een nieuwe Need for Speed racegame.