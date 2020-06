Need for Speed Underground 3, gaat het echt gebeuren?

Heel veel vraagtekens komen naar boven door een Need for Speed Underground teaser.

Welke Need for Speed van de afgelopen 20 jaar was de beste? Grote kans dat de Underground reeks als eerste bij je naar boven komt. De twee delen worden gezien als één van de beste Need For Speed-games ook. Ze kwamen uit in een tijd dat tuning en straatracen hip was, met dank aan de Fast & Furious films.

Al jaren schreeuwt de community om Need for Speed Underground 3 of, desnoods een remake van Underground. We hebben door de jaren heen al enkele knipogen naar het verleden gehad. Zo krijg je met de nachtmodus van NFS: Heat een aardig Underground-gevoel. Uiteraard komt het niet in de buurt van het échte werk.

Op de sociale media kanalen van Need for Speed is een opmerkelijke teaser naar buiten gekomen. De soundtrack van Lil John & The Eastside Boyz “Get Low” is voor een periode van 20 seconden te horen. Dit is natuurlijk hét themalied van Need For Speed: Underground.

Meteen reageerde het internet. Komt er een remake van Underground? Meteen ontkrachtte Need For Speed dit gerucht. Er zijn nu wel vraagtekens wat men dan wel wil uitstralen. De laatste update voor Need for Speed: Heat ligt inmiddels achter ons. Komt er dan eindelijk een Need for Speed: Underground 3, misschien wel op de PlayStation 5 en Xbox Series X? We worden al enthousiast van het schrijven van deze woorden..