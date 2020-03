Neemt de iPhone 12 afscheid van gehate feature? [video]

Concurrentie dwingt Apple tot ingrijpen in iPhone-design.





Hoewel we de lancering van het vlaggenschip van Apple voor dit jaar, de iPhone 12 pas verwachten na de zomer begint de geruchtenmachine langzaam op gang te komen. Nadat we al eerder konden melden dat we wellicht een waterdichte iPhone 12 kunnen verwachten is het nu de beurt aan een andere veel besproken optie om onderwerp van geruchten te zijn.

De bekende en als betrouwbaar staande Apple-watcher Max Weinbach pakte in een interview uit met een flink gerucht. Onder druk van de concurrentie zou Apple namelijk afstand nemen van de, door velen gehate, notch en ook voor een toestel met minimale lijst, maximaal beeld en ‘glad’ ontwerp gaan.

Het hele interview kun je hier bekijken.

Zoals Weinbach uitlegt betekent dit niet dat Apple van plan is om in te leveren op feautures zoals de gezichtsherkenning. In ruil voor de verfoeide notch zou er namelijk 1 punchhole-camera terugkomen aan de voorzijde. Daarin zou Apple dan tevens de technologie voor de andere features, zoals Face-ID en microfoon verwerken.

Kortom, hoewel het geen iPhone 12 Flip wordt lijkt Apple toch serieus werk te maken van een nieuw design.