Netflix aangeklaagd vanwege deze zin in The Queen’s Gambit

Er is een zin uitgesproken in The Queen’s Gambit en nu heeft Netfix een aanklacht aan zijn broek hangen.

Blijkbaar hebben de schrijvers van het script een verwijzing in The Queen’s Gambit gestopt waar niet iedereen blij mee is. De serie is gebaseerd op een fictief verhaal. Dus de Amerikaanse streamingdienst kan niemand op z’n tenen hebben getrapt door niet trouw ergens aan te zijn. Nee, hier is iets anders aan de hand. Netflix heeft zich de woede op de hals gehaald van Nona Gaprindashvili.

The Queen’s Gambit aanklacht

Wie? Hoor ik je nu denken. Nona Gaprindashvili is een grootmeester in schaken. Volgens de grootmeester zit er een referentie verstopt in de show naar haar. In de Netflix-serie wordt gesuggereerd dat ze nooit tegen een man zou willen spelen. De 80-jarige is woedend over deze zin en heeft bij de federale rechtbank in Los Angeles een officiële aanklacht ingediend.

Ze wil de zin uit de serie verwijderd hebben. De vraag is of Netflix akkoord gaat met de eis, of dat dit uit gaat lopen op een schikking. Gaprindashvili lijkt zo in eerste instantie het niet bij een schikking te laten. Wellicht dat het uitloopt tot een rechtszaak. Dan mag een rechter zich over de zaak gaan buigen. (via NYtimes)