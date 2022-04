Netflix-abonnement met reclame dichterbij dan je denkt

Netflix komt langzaam dichter bij een goedkoper abonnement met reclame. De vraag is niet of, maar wanneer.

Lange tijd dachten we dat het alleen maar geruchten waren. Netflix zou toch nooit het fundamentele abonnementensysteem omgooien voor reclame? Helaas zijn we dichterbij dan ooit, nu CEO Reed Hastings belooft binnen een jaar of twee het reclame-abonnement te gaan ontwikkelen. Het enige positieve daaraan? Een goedkoper Netflix-abonnement.

Netflix met reclame komt eraan

Netflix behaalde op basis van de meest recente kwartaalcijfers een enorm verlies en dat gebeurde nog voordat er reclame naar de streamingdienst werd gebracht! Het bedrijf denkt dat een goedkoper abonnement met reclame goed zou werken. Hastings noemt daarbij tegenover Hollywood Reporter concurrenten als Disney en Hulu. Die doen het ook.

Ik ben altijd tegen de ingewikkeldheid van advertenties geweest en ben een groot fan van de simpliciteit van abonnementen. Maar ondanks dat ben ik een grotere fan van keuze voor consumenten. Het is daarom meer dan logisch dat consumenten de keuze hebben uit een lagere prijs tegenover wat advertenties. Reed Hastings, CEO van Netflix

Hoeveel korting er gegeven gaat worden is nog niet bekend. Over enkele jaren moet het abonnement pas af zijn. Netflix biedt dan de huidige abonnementen aan, het gevreesde sub-abonnement en een optie met reclame.

En aangezien Netflix steeds duurder wordt, zou dat voor velen een goede optie kunnen zijn. De vraag is dan of dat het bespaarde geld het waard is. En of het afgeven van nóg meer data wel gewenst is. Wat betreft Netflix komt dat wel goed: “Wat betreft de potentiële winst is de advertentiemarkt tegenwoordig zeer geavanceerd. En tegenwoordig hoef je niet meer allemaal informatie over gebruikers te delen [om goede advertenties te bieden].”