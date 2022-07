Netflix abonnement met reclame krijgt beperkt aanbod

Het goedkopere Netflix abonnement met reclame komt eraan. En het krijgt een beperkter aanbod.

Dat er een goedkoper abonnement van Netflix komt met reclame tussendoor is inmiddels al een tijdje bekend. Maar hoe dat er uit gaat zien is wel nog de vraag. Langzaam komen we steeds meer te weten.

Zo wisten we al dat Microsoft achter de schermen voor de techniek gaat zorgen. Nu maakt Netflix ook bekend wanneer we het “budget” abonnement kunnen gaan verwachten. In het eerste kwartaal van 2023 moet het zo ver zijn.

Beperkt aanbod

Wat Netflix ook bekend maakt is dat het aanbod wat in dit abonnement voor de abonnees beschikbaar is beperkt zal zijn. Netflix CEO Ted Sarandos legt rondom de presentaties van de kwartaalcijfers uit hoe dat er uit gaat zien. Alle Netflix Originals zullen beschikbaar zijn. Denk daarbij aan content als Stranger Things en The Umbrella Academy.

Films en series die extern gemaakt zijn zullen niet allemaal beschikbaar komen voor de goedkoopste abonnementsvariant. Niet om die budgetklanten te pesten, maar omdat het contractueel gewoon niet mag. De overeenkomst die Netflix met hen heeft gesloten biedt hier gewoon de ruimte niet voor. Daar wordt wel aan gewerkt, dus wellicht is er verbetering in de toekomst.

Netflix reclame

Netflix hoopt met de nieuwe abonnementsvorm een groep potentiële abonnees aan te boren die een gewoon abonnement te duur vinden. En die een reclameblokje hier en daar geen probleem vinden natuurlijk. CEO Ted Sarandos haast zich ook nog om te zeggen dat er voor de bestaande abonnees aan de bestaande abonnementen niets veranderd. Er komt een nieuwe vorm bij en de rest blijft ongemoeid.

Prijzen voor het nieuwe “budget” abonnement zijn nog niet bekend gemaakt.