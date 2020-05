Netflix abonnement opzeggen als je het amper gebruikt

Netflix gaat je voortaan een handje helpen bij het abonnement opzeggen. Wel zo fijn!

Zeg nu zelf. Het is vaak makkelijker om ergens een abonnement voor af te sluiten, dan deze op te zeggen. Netflix is daar geen uitzondering op. Netflix gaat daarom helpen waardoor een abonnement opzeggen een peulenschil wordt.

De Amerikaanse streamingdienst wil met name passieve leden helpen. Geloof het of niet, maar er zijn mensen die maandenlang lid zijn van Netflix, maar nooit gebruik maken van de dienst. Dat is gratis geld voor de streamingdienst, want ja. Moet de abonnee maar zelf opletten zou je zeggen. Toch vinden ze dat bij Netflix niet helemaal eerlijk en helpt het bedrijf passieve leden met het abonnement opzeggen.

Sinds 18 mei benadert het bedrijf leden die al twee jaar betalen, maar in die periode geen enkele keer gebruik hebben gemaakt van de dienst. Ook nieuwe leden die een jaar lang geen gebruik hebben gemaakt van Netflix krijgen een seintje zodat men het abonnement kan opzeggen.

Het klantenbestand met niet-actieve abonnees is klein. Minder dan 0,5 procent van alle tientallen miljoenen abonnees van Netflix zijn passief abonnee. In de praktijk gaat het om enkele honderdduizenden accounts.

Deze passieve abonnees krijgen de kans om het abonnement te verlengen, of deze op te zeggen. Netflix zegt dat de profielen tot 10 maanden na het opzeggen bewaard blijven. Ook favorieten en voorkeuren voor content blijven 10 maanden behouden.