Netflix Altered Carbon S2 maakt een hoop goed (trailer)

Een gloednieuwe (en veel betere) acteur gaat het tweede seizoen van Netflix' Altered Carbon leiden.





Altered Carbon was zo’n 2 jaar geleden een van de paradepaardjes van Netflix. De sci-fi show met een gigantisch budget zag er in elk geval prachtig uit, maar sloeg wat mij betreft de plank een beetje mis. Ook recensenten waren het er over eens dat er meer in de serie had gezeten. Seizoen 2 lijkt geluisterd te hebben naar de kritieken, want een van de meest zwakke schakels uit seizoen 1 is er ongegeneerd uitgeschopt.

Joel Kinnaman vertolkte in het eerste seizoen van Altered Carbon de hoofdrol van Takeshi Kovacs. En hoewel de van oorsprong Zweedse acteur een goede actieheld is was het acteerwerk een beetje geforceerd en stijfjes. Netflix heeft daarbij de hulp ingeroepen van Marvel’s Anthony Mackie.

Mackie gaat dit jaar een show van Disney+ dragen maar moet zowel zijn actie-talent als zijn solide acteerwerk eerst naar Altered Carbon brengen. De Amerikaan is naar alle waarschijnlijk een zeer solide keuze. Hij speelde een geweldige rol in het laatste seizoen van Black Mirror and vertolkt natuurlijk al jaren de rol van Falcon in allerlei Marvel-films.

Het is overigens niet super raar dat Netflix de hoofdrol opnieuw heeft gecast. Zelfs niet gezien het feit de twee acteurs natuurlijk een compleet ander uiterlijk hebben (blank tegenover afro-Amerikaans). Maar in het thema van de serie past het best wel goed.

Altered Carbon beschrijf een toekomst waarin iedereen in principe onsterfelijk is; mensen kunnen hun bewustzijn laten uploaden naar een ander lichaam, ‘sleeves’ genoemd. Takeshi heeft een nieuw (en ge├╝pgraded) lichaam gekregen. Naast het versneld helen van zijn lichaam lijkt hij zelfs telepathie te hebben gekregen!

Hoe dan ook, S2 van Altered Carbon lijkt een flinke stap vooruit te zijn gegaan, al hangt het bij sci-fi ook sterk van het verhaal af. Dat gaan we op 27 februari al zien, want dan dropt Netflix de show. In dit artikel check je welke dingen er nog meer naar de streaming-gigant komen deze maand.

Foto @Netflix