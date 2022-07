Netflix augustus 2022 – nieuwe films en series

De zomer in je bol. Dit heeft Netflix te bieden in augustus 2022.

Het is zomer. Niet bepaald de periode dat je op de bank ligt en tv kijkt. Toch probeert Netflix met veel nieuwe content in augustus 2022 je naar de buis te halen. Wat te denken van een geheel nieuw seizoen Locke & Key? Of het derde seizoen van Never Have I Ever? Dit en meer in de komende maand op het gebied van films en series, op Netflix.

Netflix Original Series in augustus

The Sandman – 5 augustus

Locke & Key: seizoen 3 – 10 augustus

Never Have I Ever – seizoen 3 – 12 augustus

Queer Eye: Brazil – 24 augustus

Selling The OC – 24 augustus

Onder Vuur – 24 augustus

Netflix Films in augustus

Wedding Season – 4 augustus

Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles The Movie – 5 augustus

Day Shift – 12 augustus

Look Both Ways – 17 augustus

Overige content op Netflix augustus

Clusterf**k: Woodstock ’99

Inside The Mind of A Cat – 18 augustus

Ricardo Quevedo: Tomorrow Will Be Worse – 2 augustus

Super Giant Robot Brothers – 4 augustus

Deepa & Anoop – 15 augustus

De films van augustus

Top Gun – 1 augustus

Mees Kees, Mees Kees in de Wolen & Mees Kees op Kamp – 1 augustus

The Mummy – 1 augustus

Mission Impossible: The Film Series – 1 augustus

En dat waren ze. Het Netflix augustus 2022 overzicht. Veel kijkplezier!