Netflix behaalt historische nederlaag

Netflix heeft voor het eerst in een decennium behoorlijk slecht nieuws voor abonnees en de vooruitzichten zijn ook niet best.

Netflix verloor in het eerste kwartaal van 2022 maar liefst 200.000 abonnees en dat wordt in de komende tijd nog tien keer zoveel! Hoe komt het dat de gloriedagen van de streamingdienst voorbij zijn?

Netflix verliest massaal abonnees

Netflix is nog steeds de absolute heerser in streamingland, maar moet voor het eerst in 10 jaar wat inleveren. Dat komt opvallend genoeg niet door Netflix zelf, maar door Putin. Omdat de streamingdienst niet meer in Rusland beschikbaar is, verloor het 700.000 abonnees.

Over de hele wereld kreeg Netflix er daarentegen toch nog 500.000 nieuwe betalende klanten bij. Netto gingen er dus 500k – 700k = -200k abonnees weg, veroorzaakt door de Russische inval in Oekraïne.

Toekomst is grauw

Dat neemt niet weg dat Netflix ook de komende tijd nog massaal abonnees verwacht te verliezen. Uit een brief aan aandeelhouders (.pdf) blijkt dat Netflix nog eens 2 miljoen betalende klanten verwacht te verliezen in het tweede kwartaal van 2022.

Hoe kan dat? Volgens de streamingdienst heeft dat meerdere redenen, waaronder een bijzonder goed 2021. De groei is er een beetje uit. Dat komt omdat de coronacrisis voorbij is, dus we kunnen eindelijk weer op pad. Dat zorgt voor een afname van het aantal abonnees.

Ook is naar schatting bijna de helft van alle Netflix-gebruikers geen betalende klant. Recentelijk kondigde de streamingdienst aan dat het goedkopere sub-abonnementen gaat aanbieden. Er komen dus maatregelen tegen het delen van accounts. Tja, dan verlies je natuurlijk ook een deel van je kijkers.