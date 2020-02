Netflix bespaart je 20% (op mobiel) [video]

Kan jij lekker overal naar deze Nederlandse held kijken.





Als je op jouw smartphone Netflix wilt kijken heeft de provider daar in Android een bepaalde codec voor nodig. Deze techniek zorgt ervoor dat je de beelden in hoge kwaliteit kunt kijken. Op dit moment gebruikt de tech-reus de zogenaamde V9-codec in Android.

Inmiddels maakte de streamgigant bekend dat zij deze codec gaat vervangen door de veel efficiƫntere AV1-codec. Hiermee bespaart de gebruiker volgens Netflix tot 20% van de benodigde datacapaciteit.

Inmiddels zijn de eerste titels in de nieuwe compressie te bekijken, maar bedoeling is dat Netflix het hele aanbod aan gaat bieden via de AV1-codec.

Hoe bespaar je data met iOS?

Daarnaast is het de bedoeling om ook op andere platformen zoals iOS met deze betere compressie te gaan werken. Hier moet men echter nog wel een onbekende tijd op wachten, want Netflix koos ‘Android first’ als policy.

Overigens werkt iOS met een ander systeem (lees hier de, inmiddels wat gedateerde, uitleg er maar op na). Mocht je toch nu al op data willen besparen, iOS gebruiken en genoegen nemen met en iets lagere kwaliteit, dan is het altijd nog een optie om de resolutie te verlagen.

Mooie gelegenheid om een Nederlandse held te bekijken

Nu je weer wat ruimte in jouw data hebt kun je wellicht ruimte maken om om een echte Nederlandse held te bekijken. Netflix heeft namelijk Gwyneth Paltrow’s nieuwe show The Goop Lab in het assortiment opgenomen. Een van de uitzendingen gaat over de methode van de Nederlandse ‘ijsman’ Wim Hof. Hij heeft een methode ontwikkeld om jouw ademhaling te verbeteren door jouw lichaam korte tijd bloot te stellen aan extreme omstandigheden. Wij kregen het al koud van de trailer.

Natuurlijk kun je ook een andere keuze maken uit het nieuws dat Netflix in februari brengt of lekker mobiel wegdromen bij een van de beste films.

Foto via Flickr