Netflix blijft nieuwe trailers delen [trailer]

Eind 2018 baarde Netflix opzien door de release van ‘Black Mirror: Bandersnatch‘. Kijkers konden zelf het verloop van het verhaal beïnvloeden door keuzes te maken. Het experiment leek een succes, maar nadat Netflix onder vuur kwam te liggen doordat zij de data van kijkers ongevraagd gebruikten leek het project ‘interactieve films’ te zijn verdwenen.

De werkelijkheid is anders. Met de filmbewerking van Dragon’s Lair (de interactieve game die inmiddels een cult-status heeft) stort Netflix zich weer in dit segment. Ryan Reynolds kruipt in de huid van ‘Dirk the Daring’ en de originele producer Don Bluth is ook van de partij. De game heeft een cult-status bereikt doordat het de eerste interactieve game was op Laserdisc. Hoewel er nog geen details bekend is ligt het dus voor de hand dat Netflix ook een interactieve film gaat maken. Met de kennis van nu is het opvallend dat Dragon’s Lair al even te zien was op Netflix. Niet als zelfstandig programma, maar als zgn. Cameo in ‘Stranger Things’ (de eerste aflevering van seizoen 2, om precies te zijn).

Naast dit vooruitzicht kunnen we ook weer genieten van een fikse stroom trailers die Netflix vrijgaf. Wij zetten de meest recente op een rij.

Netflix Original: Into the Night – nu te zien

De eerste Belgische Netflix Original-serie is met ‘Into the night’ een feit. Wanneer de passagiers op een vlucht naar Brussel merken dat de zon plotseling alles dood dat met haar stralen in aanraking komt begint de krankzinnige overlevingsstrijd die in deze dramaserie centraal staat.

Brews Brothers – vanaf 10 april

Twee broers zijn op zoek naar wat leven in de brouwerij en ontwikkelen onder meer een hallucinerend bier. Humor!

The Main Event – vanaf 10 april

Het Amerikaans worstelen, de WWE, is nog steeds mateloos populair bij veel mensen. Ook de 9-jarige Leo droomt ervan. Die droom lijkt een stuk dichterbij te vinden als hij een magisch masker vindt. In deze film zijn diverse WWE-supersterren, zoals ‘The Miz’ en ‘Kofi Kingston’ te zien.

Tigertail – vanaf 10 april

Alan Yang regisseert het dramatische verhaal van een Taiwanese immigrant in Amerika. Hij kijkt terug op zijn leven in Taiwan, zijn vlucht naar Amerika en de verwoeste band met zijn dochter, die hij probeert te herstellen. Kortom, een dramatische en aangrijpende familiegeschiedenis.

Netflix Original: #blackAF – vanaf 17 april

De makers van de comedyserie ‘black-ish’ zijn vanaf 17 april weer terug met een volgende portie -niet altijd even politiek correcte- humor. Met de serie #blackAF kun je weer even ontspannen.

Overigens legden wij al eerder uit hoe je, ondanks de thuisquarantaine, toch een avondje met vrienden kan Netflixen.