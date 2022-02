Netflix brengt bizarre Bitcoin scam aan het licht in docu

Netflix gaat op verhalende wijze het complete verhaal uit te doeken doen van deze enorme Bitcoin scam.

Er werd toch enigszins geschokt gereageerd op het nieuws van Ilya Lichtenstein en Heather Morgan. Het stel uit New York dat 4,5 miljard dollar aan gestolen Bitcoin heeft witgewassen. Een bizar verhaal. Zo bizar dat Netflix dit verhaal gaat vertellen door middel van een documentaire over deze Bitcoin scam.

Netflix Bitcoin scam documentaire

Het is voor zover bekend de grootste financiële misdaadzaak als het gaat om gestolen cryptocurrency. Niet eerder was zo’n groot bedrag gemoeid in dergelijke zaken. Op dinsdag 8 februari werden Lichtenstein en Morgan gearresteerd op het verdenken van witwassen van 120.000 gestolen Bitcoin. De gestolen Bitcoin zouden afkomstig zijn van een in 2016 gehackte cryptocurrency exchange.

Juist dat unieke aspect is voor Netflix reden om er een documentaire van te bestellen. De productie van de docu is in handen van Chris Smith. Deze man is al bekend van een andere documentaire op Netflix. Namelijk FYRE: The Greatest Party That Never Happened. Ook is hij uitvoerend producer geweest van de bizarre serie Tiger King.

Smith krijgt hulp in het maken van de documentaire door Nick Bilton. De maker van onder meer The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de nieuwe documentaire over de Bitcoin scam verschijnt op Netflix.