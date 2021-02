Netflix brengt Sonic the Hedgehog naar het zilveren scherm - Apparata

Er komt een nieuwe serie over Sonic the Hedgehog naar Netflix. De egel is na zijn eigen film uit 2019 weer helemaal hot, zo blijkt maar weer.

Netflix brengt het iconische videogamepersonage Sonic the Hedgehog naar het zilveren scherm. De streamingdienst kondigt een gloednieuwe geanimeerde show aan omtrent de egel. Het gaat om een kindvriendelijke show waar direct 24 afleveringen van uit zullen komen. Leuk voor de kids, maar ook veteranen die de videogames vroeger helemaal grijs hebben gespeeld.

Netflix’ Sonic Prime

Netflix komt in 2022 met een serie over het iconische blauwe egeltje, dat Sonic Prime zal heten. Vorig jaar onthulde Netlfix per ongeluk zelf de show al, maar nu is het officieel. De Canadese studio WildBrain zal de show onder handen nemen, zo kondigen ze zelf in een persbericht aan.

Het is de bedoeling dat zowel kinderen als fans van de SEGA franchise van de show moeten kunnen genieten. Waar de serie specifiek over zal gaan is niet duidelijk. Wel weten we dat het om 3D animatie zal gaan door.

WildBrain heeft daarnaast wat grote jongens ingeschakeld voor de productie. Man of Action Entertainment zal Sonic Prime produceren en als showrunner fungeren. Dat bedrijf is onder andere verantwoordelijk voor kinderserie Ben 10 en het Oscar-winnende Big Hero 6.

Sonic de geldverzamelaar

Het personage Sonic is de laatste jaren weer volop in de spotlight. Na zijn introductie in 1991 kwamen er tal van games rondom het personage uit. Ze waren lang niet allemaal zo solide of verslavend als het origineel, maar toch goed voor ruim 1,1 miljard kopieën verkocht.

De laatste tijd zien we Sonic The Hedgehog ook veel terug in shows en films, waarvan enkele animatieseries ook op Netflix te zien zijn. Vooral de Sonic-film uit 2019 was volop in de spotlight, maar dan vooral om het verschrikkelijke uiterlijk van het personage. Dat werd aangepast en de uitgestelde release was een gigantisch succes. Nu maar hopen dat WildBrain wel in één keer de juiste visuele stijl voor Sonic kan vinden!