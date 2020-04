Netflix worstelt toch ook met Coronacrisis

Hoe lang krijgen we nieuwe Originals en waarom maakt men zich financieel zorgen?

Als er één bedrijf is dat van de Coronacrisis lijkt te profiteren zou dat Netflix moeten zijn. Bijna iedereen streamt zich vierkante ogen en het Europese internet moest zelfs gered worden. Het is dan ook geen verrassing dat er enorm veel abonnees bij komen. Wel verrassend is het feit dat Netflix zich zorgen maakt en zelfs financiële maatregelen neemt. Daarnaast heeft de lockdown natuurlijk gevolgen voor het opnameschema. Hoe lang kunnen we nog content verwachten? Netflix gaf de antwoorden.

Netflix: meer abonnees, maar financiële zorgen

Netflix presenteerde de kwartaalcijfers en dat leek een succesverhaal te worden. Men noteerde namelijk in het eerste kwartaal liefst 15 miljoen nieuwe abonnees en dat brengt het totaal aantal betalende abonnees op 187 miljoen. Toch is het niet alleen maar euforie bij de streaminggigant.

Groeikanibalisme

Men licht namelijk toe dat deze cijfers vertekenen. Specialisten verwachten dat de sterke groei nu zal leiden tot tegenvallende cijfers later. De redenatie is simpel maar logisch. Als men je tijdens de lockdown niet overhaalt tot het nemen van een betaald abonnement lukt dat daarna waarschijnlijk zeker niet meer. Sterker nog, men verwacht dat veel abonnees weer afhaken na de lockdown.

Sterke dollar zorgt voor problemen en Netflix neemt maatregelen

Het tweede zorgenpunt voor Netflix is de sterke dollar. In thuisland Amerika is het marktaandeel inmiddels zo groot dat de groei niet hard meer gaat. Het merendeel van de groei komt dan ook uit het buitenland. De kijkers daar betalen echter in lokale valuta en door de sterke dollar is dat niet gunstig voor Netflix. Daarnaast maakt men zich ook zorgen over de onzekere toekomst. Men heeft dan ook uit voorzorg de ontwikkeling van innovaties op een laag pitje gezet.

Hoe lang kan Netflix nog nieuwe producties leveren?

Een van de sterke punten van Netflix is het produceren van Originals. Inmiddels zijn er diverse hitseries en documentaires die wereldwijde fenomenen zijn geworden. Veel mensen kijken juist die content. Het feit dat Netflix anders dan veel concurrenten hele series tegelijk beschikbaar stelt is nu een voordeel. Er zijn namelijk al heel veel series en producties opgenomen. Deze liggen op de plank te wachten. Daarnaast heeft men met de extra uitzending van ‘Tiger King’ laten zien dat men ook tijdens crisis snel nieuwe content kan maken als dat nodig is.

Dit betekent dat we de komende maanden nog meer dan genoeg releases kunnen verwachten. Ook blijkt dat men nog zeker tot 2021 genoeg heeft om een kwalitatief goed aanbod te brengen. Netflix hoopt natuurlijk dat men voor die tijd weer kan opnemen en produceren, al gaat dat dan klaarblijkelijk wel ten koste van de groei. Natuurlijk kan men ook een aantal klassiekers opnieuw brengen, zoals men onlangs met ‘The Fast & Furious’ deed.

Aandeelhouders gereserveerd

Inmiddels zien we dat de aandeelhouders niet onverdeeld positief reageren. Na de forse koersstijgingen vanaf maart verloren de aandelen gisteren ruim 3%. We zijn dus benieuwd hoe dit vandaag ontwikkelt.

Bron: The Verge