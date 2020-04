Netflix-concurrent Quibi is een succes

Zo verloopt het de streamingdienst tot nu toe.





Recent werd de nieuwe mobiele streamingdienst Quibi gelanceerd. In tegenstelling tot de meeste andere streamingdiensten, is Quibi uitsluitend beschikbaar op Android en iOS. Het platform is in een gunstige tijd gelanceerd. Door de coronacrisis zitten wereldwijd veel meer mensen thuis dan normaal.

Quibi-directuer Meg Whitman heeft tegenover CNBC laten weten dat Quibi in de eerst week van lancering 1,7 miljoen keer is gedownload. Het platform is met name verzonnen voor mensen die veel onderweg zijn. Even snel op je smartphone tussendoor wat kijken als je wacht op de trein of bus.

Quibi is 90 dagen gratis uit te proberen. Het is dus afwachten hoeveel van die 1 miljoen+ mensen daadwerkelijk blijven plakken als de proefperiode erop zit. Verder liet Whitman weten dat 80 procent van de kijkers die aan en show zijn begonnen deze ook helemaal afkijken.

Quibi kost 4,99 dollar per maand met advertenties, of 7,99 dollar per maand zonder advertenties. In een later stadium moet er ook ondersteuning gaan komen voor televisies. De shows die zijn te zien op Quibi zijn speciaal voor een smartphone scherm gemaakt.