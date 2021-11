Netflix december 2021 – nieuwe films en series

Heerlijk, december 2021 ziet er goed uit voor Netflix met het aanbod nieuwe films en series. Kijk maar!

Wat te denken van bijvoorbeeld een gloednieuw seizoen The Witcher? Of het tweede seizoen van Emily in Paris. Daarnaast staat een aanstaande topper met Leonardo DiCaprio op de planning met Don’t Look Up later in december. Kortom, genoeg om naar uit te kijken. Check hieronder het volledige Netflix december overzicht.

Netflix Original Series in december 2021

La Casa De Papel – Deel 5 Vol 2 – 3 december

The Witcher: seizoen 2 – 17 december

Emily In Paris: seizoen 2 – 22 december

Queer Eye: seizoen 6- 31 december

Cobra Kai: seizoen 4 – 31 december

Netflix Films in december 2021

The Power of The Dog – 1 december

Single All The Way – 2 december

De Familie Claus 2 – 7 december

Two – 10 december

Back To The Outback – 10 december

The Unforgivable – 10 december

The Hand of God – 15 december

Don’t Look Up – 24 december

The Lost Daughter -31 december

Overige Netflix content december

Jurassic World Kamp Krijtastisch: seizoen 4 – 3 december

De films van december

Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – 1 december

A Cinderella Story – 1 december

The Notebook – 1 december

World War Z – 1 december

Tom And Jerry: The Movie – 1 december

Elf – 1 december

En dat waren ze. Het Netflix december 2021 overzicht. Veel kijkplezier!