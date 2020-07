Netflix deelt bewijsmateriaal van Unsolved Mysteries

Kijkers van Unsolved Mysteries op Netflix kunnen zelf de detective uithangen en helpen zaken op te lossen.

Er zijn zoveel gebeurtenissen in de wereld die nooit zijn opgelost. Al jaren worden er tv-series rondom deze gebeurtenissen geproduceerd. Ook op Netflix kun je tegenwoordig zo’n serie kijken in vorm van Unsolved Mysteries. De makers van de serie hopen dat de kijkers kunnen helpen bij het oplossen van de nooit opgeloste zaken.

Unsolved Mysteries op Netflix is erg populair. De serie begon in 1987 en kende meerdere seizoenen, uitgezonden door diverse Amerikaanse televisienetwerken. In 2002 stopte de show en kwam er een reboot in 2008 die liep tot en met 2010. Op Netflix is nu een tweede reboot die sinds kort is te zien. Het eerste seizoen bestaat uit zes afleveringen.

Om ervoor te zorgen dat kijkers kunnen helpen met het oplossen van zaken heeft de Amerikaanse streamingdienst iets bijzonders gedaan. Via Google Drive is bewijsmateriaal te vinden van de afleveringen. Videoclips, niet eerder uitgezonden beelden en materiaal van zaken zijn in te zien.

De grootste verandering van Unsolved Mysteries op Netflix in vergelijking met vroeger is dat nu het internet actief betrokken is. De serie heeft zelfs zijn eigen sub-Reddit waar fanatiekelingen samenkomen en proberen zaken op te lossen.