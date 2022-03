Netflix delen met vrienden gaat je geld kosten

Het is vermoedelijk binnenkort afgelopen met het zomaar delen van Netflix met je vrienden, hou rekening met een toeslag.

De maandelijkse kosten voor een abonnement op Netflix is door de jaren heen flink gestegen. Veel mensen delen een account met vrienden of familie. Mensen die niet op hetzelfde adres wonen. Officieel is dat niet toegestaan, maar Netflix maakte zich hier nooit zo druk over. Daar komt verandering in. De Amerikaanse streamingdienst gaat het onrechtmatig delen van accounts aanpakken.

Netflix delen aangepakt

Dat doet Netflix als test in de landen Chili, Costa Rica en Peru, aldus Variety. De kans bestaat dat als de test succesvol wordt bevonden Netflix het principe in andere landen gaat toepassen. In deze Zuid-Amerikaanse landen gaat Netflix een vergoeding rekenen voor accounts die gedeeld worden met vrienden. Zie het als een vriendentoeslag. Omgerekend komt er een paar euro extra per maand bovenop het reguliere abonnement voor het delen van een account.

En daarmee komt vermoedelijk na al die jaren een einde aan het probleemloos delen van een abonnement met vrienden of familie. Netflix telt meer dan 200 miljoen abonnees, maar de omzet viel in 2021 voor investeerders tegen. De streamingdienst heeft met al die gedeelde accounts nog een hoop omzet voor het oprapen liggen. Vanuit zakelijk oogpunt begrijpelijk dat ze het gaan aanpakken. Jammer is het wel, want Netflix is niet goedkoop. Laten we hopen dat de test nog lang duurt voordat het ook naar Nederland komt.