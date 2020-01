Netflix, Disney Plus en Prime op één apparaat

Het kan met de Dabby





Met de komst van steeds meer en meer streamingdiensten is de vraag hoe relevant kabeltelevisie nog is. Wel steeds belangrijker is het hebben van een televisie met toegang tot apps van streamingdiensten. Je kunt daar bijvoorbeeld een console voor gebruiken, of een los apparaatje zoals de Chromecast. In die laatste categorie is de Dabby aangekondigd. Een dongel voor je televisie dat werkt met diverse streamingdiensten.

Dabby springt in op de ontwikkelingen door streamingdiensten naar je TV te brengen. Het meerendeel van de Amerikanen is inmiddels geabonneerd op één of meerdere streamingplatformen zoals Netflix of Disney+. Op CES in Las Vegas werd dan ook Dabby uit de doeken gedaan.

Met deze dongel kun je door middel van een zoekmachine je gewenste streamingdienst opstarten. Er is tevens ondersteuning voor gratis stream sites en sociale media.

Je hoeft het apparaat niet aan te sluiten op de TV. De Dabby is een tablet met touchscreen dat verbinding maakt met je televisie. Je kunt het apparaat dus lekker lui vanaf de bank bedienen.

De TV-accessoire is nu te bestellen voor 349 dollar. De eerste leveringen moeten in april 2020 gaan plaatsvinden.