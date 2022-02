Netflix doet grote aankondiging over Stranger Things 4

Er is eindelijk meer duidelijkheid gekomen over Stranger Things 4, het vierde seizoen van de populaire serie.

We weten dat er een nieuw seizoen aankomt, maar er was nog veel onduidelijk. Afgezien van een teaser en een trailer stond Stranger Things 4 vol met vraagtekens. De serie is mateloos populair en fans over de hele wereld kijken halsreikend uit naar het nieuwste seizoen. Eindelijk heeft Netflix duidelijkheid gegeven.

Die duidelijkheid komt van de gebroeders Duffer, de makers achter de show. Ze zeggen dat het vierde seizoen enorm veel uitdagingen met zich meebrengt. Bovendien gaat het vierde seizoen het grootste seizoen ooit worden. Al dat wachten gaat straks uitbetaald worden. Zo zal het seizoen twee keer zo lang duren in vergelijking met seizoen 3. Reden voor Netflix om het nieuwe seizoen in twee stukken te hakken.

En we hebben een datum! Stranger Things 4 Volume One verschijnt op 27 mei. Je kunt dan meteen de eerste afleveringen bingen. Mijn tip is om het rustig uit te smeren over een langere periode. Volume Two verschijnt namelijk op 1 juli met kersverse afleveringen van seizoen 4. Daarnaast is officieel bekendgemaakt dat er een vijfde seizoen zal volgen en dit is tevens het laatste Stranger Things-seizoen. Wel kunnen er mogelijk nog spin-offs volgen, want het regieduo is nog niet klaar met de wereld van Stranger Things.